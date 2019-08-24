2019-08-24T08:32:37+03:00
Политика

Дейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец

МИД ЛНР сделал заявление о ситуации с ремонтом моста у Станицы Луганской
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец. Фото: ЛИЦДейнего: Украина не приступила к ремонту моста через реку Северский Донец. Фото: ЛИЦ
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ЛНР начала работы по демонтажу сооружения на мосту через реку Северский Донец и подготовку к ремонту моста. Этот факт был зафиксирован присутствующими на мосту сотрудниками СММ ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

- В этой связи хотелось бы напомнить, что 17 июля сего года на заседании Контактной группы стороны согласовали документ об одновременном ремонте моста и демонтаже фортификационных сооружений. Текст этого документа в тот же день зачитал в своём официальном заявлении Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ М. Сайдик. Согласно документу, демонтаж фортификационных сооружений должен осуществляться "... синхронно и одновременно, начиная с сооружения на мосту", - подчеркнул он. - Итак, мы демонтаж сооружения на мосту начали. Вместе с тем с сожалением отмечаем, что по состоянию на 17.00 текущего дня Украина так и не приступила к синхронному и одновременному демонтажу своего блокпоста на дороге между началом моста и их КПВВ. Отсутствие какой-либо работы в этом направлении подтверждают даже рядовые граждане, переходящие через линию разграничения на Станице Луганской.

Более того, нет и намёка на то, что украинцы начали подготовку к ремонту разрушенного ими в 2015 году пролёта моста. Строительная техника на месте проведения работ отсутствует, необходимые материалы и строительные конструкции не завозятся.

Единственная активность со стороны Украины, которая наблюдалась сегодня, это визит главы местной администрации с целой свитой представителей СМИ, ГСЧС, СЦКК, а также специалистами с геодезическими инструментами, которые под телекамеры выставили нивелиры и в течение 15 минут производили какие-то замеры, вероятно, для очередного ролика в украинских СМИ.

Дейнего ещё раз призвал Украину подкрепить практическими действиями неоднократно заявленную ею в официальных письмах и СМИ готовность к ремонту моста и демонтажу сооружения на дороге.

- Призываем ОБСЕ объективно и оперативно отразить в своих ежедневных и оперативных отчётах факты начала демонтажа и подготовки к ремонту либо их отсутствие, - сказал глава внешнеполитического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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