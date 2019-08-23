В Авдеевке пьяный уличный гонщик сбил человека

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-23T20:22:52+03:00

Во время заезда виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: avdeevka.city

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Сегодня в три часа утра в Авдеевке на Центральном проспекте пьяные автолюбители устроили уличные гонки. Результатом пьяного заезда гонщиков стала авария с участием пешехода: одна из машин, которая участвовала в гонке, на высокой скорости сбила мужчину. Об этом рассказало местное СМИ Avdeevka city.

— В три часа утра автомобиль «Хюндай» на высокой скорости сбил 34-летнего мужчину, — рассказывают свидетели происшествия, — В результате столкновения с машиной пострадавший отлетел на несколько метров и получил тяжелые телесные повреждения: закрытый перелом правого бедра, открытый перелом костей правой голени, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок.

Пострадавшего отправили в Центральную городскую больницу Авдеевки. Там ему сделали операцию, но состояние мужчины все еще остается крайне тяжелым.

Сам виновник ДТП остался цел. На нем не было найдено никаких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU