Все конфликтные вопросы в предоставлении льгот семьям погибших военнослужащих будет разбирать специальная комиссия

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-22T19:45:26+03:00

Закон об освобождении оплаты услуг ЖКХ был принят еще в октябре прошлого года, но механизм исполнения разработали только сейчас

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Правительство ДНР 20 августа определило порядок освобождения семей погибших защитников ДНР, которые не имели статуса военнослужащих, от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как говорится, не прошло и года, так как сам закон был принят еще в октябре 2018 года.

- Постановлением Правительства от 16 августа 2019 года № 22-5 утвержден Порядок предоставления льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг членам семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса военнослужащих, – сказано в сообщении.

Льгота предоставляется только одному члену семьи в последующей очередности:

1-ая очередь – вдова (вдовец), состоявшая (состоявший) на день гибели в зарегистрированном браке с погибшим (погибшей) и не вступившим в повторный брак;

2-ая очередь - родители (усыновители);

3-ая очередь – дети (в т.ч. усыновленные) погибшего (погибшей), в том числе рожденные в течение десяти месяцев после смерти погибшего, не достигшие 18-летнего возраста, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

4-ая очередь – лица, находившиеся на иждивении погибшего (погибшей), если факт иждивения установлен в судебном порядке.

- Кого выбрать главным? Ребенка, которому еще расти и учиться? Вдову, оставшуюся без кормильца? Или стареньких родителей, часто одиноких и больных? - задает риторический вопрос мама погибшего Елена Солдатова. - В редкой семье живут дружно, а этот закон внесет еще больше раздора среди домашних. Уж лучше бы на каждого члена семьи, погибшего (родителей, детей, вдову) освобождение от коммунальных платежей было частичным, скажем, на 50%. Это было бы справедливо.

Власть обещает создать специальную комиссию для урегулирования конфликтных ситуаций. В любом случае, должно пройти время, чтобы понять, какие слабые места допущены в этом законе и учесть их всех.

ИСТОЧНИК KP.RU