2019-08-22T14:19:17+03:00
Общество

В ДНР существенно увеличилась популяция змей

Причина - миграция их из-за жары и засухи
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такой рисунок в виде зигзага характерен для гадюки. Фото: gkecopoldnr.ruВот такой рисунок в виде зигзага характерен для гадюки. Фото: gkecopoldnr.ru
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В регионе водятся девять видов змей, три из которых — ядовитые. Это гадюка обыкновенная, гадюка степная и гадюка Никольского. Причиной роста популяции змей и их миграция на окраины населенных пунктов - жара и засуха. Змеи ищут себе еду, грызунов, а те живут около людей.

Гадюки не нападают на человека первыми. Из-за плохого зрения и слуха гадюка замечает надвигающуюся фигуру человека только в нескольких шагах от себя и пытается скрыться. Кусают они, лишь когда на них наступят или загоняют в безвыходное положение.

При укусе змеи нужно пить как можно больше жидкости и сразу обратиться в больницу. Причем нельзя бежать или ехать на велосипеде. Это только ускорит распространение яда. Лучше воспользоваться автомобилем.

- Главное отличие от водяного ужа - четкий зигзаг на спине, - говорит глава госкомэкополитики ДНР Роман Кишкань. - Но все же чаще у нас встречаются водяные ужи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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