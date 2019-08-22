«Донецк в красках»: в «Арт-Донбассе» презентовали серию почтовых открыток

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-22T11:40:24+03:00

На них запечатлены городские пейзажи, которые украшены знаковыми для дончан архитектурными ансамблями

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В преддверии 150-летия Донецка «Почта Донбасса» и художественный музей «Арт-Донбасс» презентовали совместный проект – серию подарочных почтовых открыток «Донецк в красках».

- В этом подарочном наборе на открытках представлены живописные работы донецких художников. На них запечатлены городские пейзажи Донецка, которые украшены знаковыми для дончан архитектурными ансамблями, - рассказали в пресс-службе администрации города Донецка.

Заместитель министра связи Республики Андрей Мельников отметил, что этот проект пронизан атмосферой единения людей, любящих Донецк, а каждая работа из серии «Донецк в красках» вызывает чувство глубокой гордости за родной город.

Директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко обратила внимание на то, что реализация таких проектов позволит познакомить как можно большее количество людей с творчеством донецких мастеров за пределами Республики.

Художники, чьи работы представлены в наборе, Лариса Джарты, Анатолий Дереза, Елена Григорьева, Алла Авраменко, Александр Троянов оставили свои памятные автографы на открытках, которые способны порадовать дончан знакомыми видами любимого города, а жителей других стран познакомить поближе с шахтерской столицей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU