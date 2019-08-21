Художница из Санкт-Петербурга подарила музею в Донецке картину с изображением легендарных Гиви и Моторолой
Сегодня коллекция Донецкого республиканского художественного музея пополнилась еще одной работой. Ею стал триптих «Молитва» питерской художницы Светланы Щиблевой. Особенностью работы Светланы стало то, что она посвящена войне в Донбассе.
Триптих состоит из трех отдельных работ. На первой картине под названием «Молитва» можно увидеть женщин, которые молятся перед иконой Божьей Матери. Единственным источником света для них служат свечи в их руках.
Картина «Молитва». Фото: vk.com/s3996200
Следом за «Молитвой» идет картина «Ополченцы». На ней мужчины стоят перед расстрелянной церковью. А в центре один из военнослужащих держит в руках уцелевшую икону.
Если задержать взгляд на лицах военных, то среди них можно узнать двух легендарных командиров Республики Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).
Картина «Ополченцы». Фото: vk.com/s3996200
Третья картина называется «Дом». Это обычная одноэтажная постройка с белыми стенами и синими резными оконными рамами, которых в поселках множество. Но разбитые окна, ободранные стены и разрушенная крыша – говорят о том, что дом пережил не один обстрел.
Картина «Дом». Фото: vk.com/s3996200
— Чтобы победить, защитить свой Дом, люди должны сплотиться, стать одним целым. А такое объединение крепко только на духовном фундаменте. Этим фундаментом, как показали пять лет войны для несломленного народа Донбасса, стали главные христианские ценности: вера в Бога, патриотизм, готовность «не щадить живота своего за други своя», — говорится в описании к триптиху.
Посмотреть на триптих «Молитва» может каждый желающий. Он находится в выставочном зале Донецкого художественного республиканского музея.
ИСТОЧНИК KP.RU
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