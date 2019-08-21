Художница из Санкт-Петербурга подарила музею в Донецке картину с изображением легендарных Гиви и Моторолой

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-21T20:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня коллекция Донецкого республиканского художественного музея пополнилась еще одной работой. Ею стал триптих «Молитва» питерской художницы Светланы Щиблевой. Особенностью работы Светланы стало то, что она посвящена войне в Донбассе.

Триптих состоит из трех отдельных работ. На первой картине под названием «Молитва» можно увидеть женщин, которые молятся перед иконой Божьей Матери. Единственным источником света для них служат свечи в их руках.

Картина «Молитва». Фото: vk.com/s3996200

Следом за «Молитвой» идет картина «Ополченцы». На ней мужчины стоят перед расстрелянной церковью. А в центре один из военнослужащих держит в руках уцелевшую икону.

Если задержать взгляд на лицах военных, то среди них можно узнать двух легендарных командиров Республики Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).

Картина «Ополченцы». Фото: vk.com/s3996200

Третья картина называется «Дом». Это обычная одноэтажная постройка с белыми стенами и синими резными оконными рамами, которых в поселках множество. Но разбитые окна, ободранные стены и разрушенная крыша – говорят о том, что дом пережил не один обстрел.

Картина «Дом». Фото: vk.com/s3996200

— Чтобы победить, защитить свой Дом, люди должны сплотиться, стать одним целым. А такое объединение крепко только на духовном фундаменте. Этим фундаментом, как показали пять лет войны для несломленного народа Донбасса, стали главные христианские ценности: вера в Бога, патриотизм, готовность «не щадить живота своего за други своя», — говорится в описании к триптиху.

Посмотреть на триптих «Молитва» может каждый желающий. Он находится в выставочном зале Донецкого художественного республиканского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU