Двенадцать бойцов 92-й бригады ВСУ заразились чумой в донбасской Авдеевке

21 Авг. 19:27 2019-08-21T19:27:31+03:00

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На передовой солдаты держат не только собак и кошек, но и приручают крыс. В прифроновой Авдеевке для бойцов 92-й бригады это развлечение обернулось страшной болезнью.

- Нашей разведкой получены данные о прибытии в расположение 92-й бригады в Авдеевке специалистов-эпидемиологов из Харьковского областного лабораторного центра, — сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Медики прибыли для забора и исследования биологических материалов у двенадцати боевиков, находящихся в карантине в санитарной части бригады.

Безсонов отметил, что предварительный диагноз, поставленный заболевшим – чума. По мнению специалистов, боевики были инфицированы от своего сослуживца, находящего сейчас в тяжелом состоянии и заразившегося от приручённой им крысы. Кроме чумы, у этого солдата диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. По предположению медиков, эту инфекцию он получил от укуса летучей мыши, которую также хотел приручить.

ИСТОЧНИК KP.RU