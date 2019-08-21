2019-08-21T18:44:36+03:00
Экономика

Глава ДНР вместе с депутатами Госдумы РФ поздравили горняков с праздником на глубине 600 метров

Денис Пушилин посетил шахту «Комсомолец Донбасса»
Екатерина Сорока
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Здания предприятия пострадали во время обстрелов в 2014 – 2015 годов, но сейчас они уже находятся в рабочем режиме. Фото: dan-news.infoЗдания предприятия пострадали во время обстрелов в 2014 – 2015 годов, но сейчас они уже находятся в рабочем режиме. Фото: dan-news.info
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Денис Пушилин посетил сегодня шахту «Комсомолец Донбасса», чтобы поговорить с работающими там горняками. Глава Республики вместе с министром угля и энергетики ДНР Русланом Дубовским, а также депутатами Государственной Думы РФ Андреем Козенко и Сергеем Вострецовым спустились на глубину более 600 метров.

— У нас сегодня была возможность еще раз посмотреть, что такое шахтерский труд, и еще раз оценить уровень героизма и самоотдачи ребят, которые ежедневно спускаются на такую глубину и добывают «черное золото». Это во многом объясняет, почему в 2014 году Донбасс не сдался и не сдается до сих пор. Выдержка, терпение, целеустремленность и верность своей земле стали основой всех наших достижений и побед, — сказал Денис Пушилин, когда поднялся на поверхность.

Также Глава Республики поздравил шахтеров с предстоящим профессиональным праздником.

Добавим, что «Комсомолец Донбасса» - это одно из ведущих угледобывающих предприятий Республики, на котором трудятся больше 4.5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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