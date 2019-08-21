2019-08-21T17:54:06+03:00
Политика

Пока в Минске идут переговоры о мире в Донбассе боевики Украины обстреливают юг ДНР

Под обстрел попало село Белая Каменка
Екатерина Сорока
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За день ВФУ использовали 123 единицы боеприпасов. Фото: rbc.uaЗа день ВФУ использовали 123 единицы боеприпасов. Фото: rbc.ua
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Пока в Минске проходит заседание Контактной группы о мирном урегулировании конфликта в Донбассе вооруженные формирования Украины обстреливают село на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— С 16.10 до 16.30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по следующему направлению: Старогнатовка – Белая Каменка. Выпущено 11 мин из 82-миллиметровых минометов, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Минске начались переговоры профильных групп по решению конфликта в Донбассе. Однако заседание проходит на фоне нестабильной ситуации.

За прошедшие сутки боевики ВФУ шесть нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались поселки шахты Трудовская и Старомихайловка, район Вольво-центра, а также села Спартак и Белая Каменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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