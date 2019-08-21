2019-08-21T16:26:14+03:00
Политика

В Станице Луганской на беспилотники ОБСЕ украинские военные охотятся с помощью зениток

За каждый сбитый аппарат отличившимся бойцам дают две тысячи гривен и отпуск
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зенитные установки ЗУ-23-2 – самое подходящее оружие для охоты за беспилотниками ОБСЕ. Фото: МОУЗенитные установки ЗУ-23-2 – самое подходящее оружие для охоты за беспилотниками ОБСЕ. Фото: МОУ
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- С целью полного прекращения полетов беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ киевские силовики разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населенных пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что ВФУ устроили в районе линии соприкосновения охоту на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ после того, как командование ООС в Донбассе объявило о выплате денежных вознаграждений за сбитые беспилотники.

- За сбитый над городом Счастье 14 августа беспилотник ОБСЕ военнослужащий 2-й аэромобильной роты 1-й БТГ 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады рядовой Бабич получил вознаграждение в размере двух тысяч гривен (5 тысяч рублей) и отпуск десять суток, - сообщил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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