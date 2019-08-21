В 2020 году две школы ДНР пройдут российскую аккредитацию

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-21T14:31:35+03:00

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На 2020 год в Республике запланировано проведение российской аккредитации для двух общеобразовательных школ в Донецке и Макеевке. Об этом сегодня рассказал заместитель министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.

— На 2020 год мы наметили пилотный проект прохождения государственной аккредитации образовательной деятельности в Российской Федерации двух общеобразовательных учреждений – одной школы Донецка и одной – Макеевки, — отметил Андрей Удовенко.

Также заместитель министра рассказал, что школы пройдут модернизацию. В них изменят подход к образованию учащихся. Однако, какие именно школы первыми будут проходить российскую аккредитацию, Удовенко не уточнил.

Российская аккредитация для этих школ в 2020 году – это своего рода эксперимент. Если программа министерства образования завершится успешно, то полученный опыт будет использоваться и для других школ Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU