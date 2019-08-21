В Донецке лидеры профсоюзов ДНР и России подписали соглашение о сотрудничестве
- В Донецке сегодня произошло знаковое событие – было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Федерацией профсоюзов ДНР и Объединением профсоюзов России СОЦПРОФ, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
Соглашение подписали председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин и председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
- Теперь у наших профсоюзных деятелей появится больше возможностей обмениваться опытом со своими российскими коллегами. Это очередной кирпичик в фундаменте интеграции Республики с Россией, - отметил Пушилин.
«Соцпроф» — общероссийское профсоюзное объединение, созданное в 1989 году. Оно включает общероссийские и межрегиональные профсоюзы, а также региональные и территориальные объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU