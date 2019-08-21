2019-08-21T14:08:33+03:00
Политика

В Донецке лидеры профсоюзов ДНР и России подписали соглашение о сотрудничестве

В столицу Республики приехала делегация из РФ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин встретил приехавших на День шахтера и юбилей столицы депутата Госдумы, координатора интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрея Козенко (в центре) и депутата Госдумы, председателя Объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова (слева). Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин встретил приехавших на День шахтера и юбилей столицы депутата Госдумы, координатора интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрея Козенко (в центре) и депутата Госдумы, председателя Объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова (слева). Фото: denis-pushilin.ru
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- В Донецке сегодня произошло знаковое событие – было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Федерацией профсоюзов ДНР и Объединением профсоюзов России СОЦПРОФ, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Соглашение подписали председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин и председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

- Теперь у наших профсоюзных деятелей появится больше возможностей обмениваться опытом со своими российскими коллегами. Это очередной кирпичик в фундаменте интеграции Республики с Россией, - отметил Пушилин.

«Соцпроф» — общероссийское профсоюзное объединение, созданное в 1989 году. Оно включает общероссийские и межрегиональные профсоюзы, а также региональные и территориальные объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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