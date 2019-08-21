2019-08-21T13:41:50+03:00
Политика

ООН не хватает 52 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса

Из-за нехватки средств гуманитарные организации вынуждены прекращать работу в регионе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Помощь ООН поступает в прифронтовые села по обе стороны линии разграничения. Фото: youtube.com/UATVRussianПомощь ООН поступает в прифронтовые села по обе стороны линии разграничения. Фото: youtube.com/UATVRussian
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Чем дольше длится война в Донбассе, тем меньше становится поток гуманитарной помощи для обездоленных жителей. Это вынуждена была признать координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

- Мы благодарны донорам за их поддержку нашей деятельности. В этом году более 650 тысяч человек получили помощь и защиту. Однако из-за нехватки средств миллионы людей лишены крайне необходимой помощи, – сказала Лубрани. - В этом году мобилизовано менее 30% финансирования, необходимого для гуманитарных мероприятий 2019 года.

В результате были прекращены поставки воды водовозами для 20 тысяч человек и оказания продовольственной помощи для 30 тысяч наиболее незащищенных людей. За последние два года шесть гуманитарных организаций вынуждены были остановить свои программы помощи населению по обе стороны линии разграничения в Донбассе.

Сейчас оставшиеся гуманитарные организации срочно нуждаются в 52 млн долларов, чтобы удовлетворить неотложные нужды до конца 2019 года.

- Мы быстро приближаемся к зиме, когда уязвимость людей обостряется, – подчеркнула координатор системы ООН.

Недостающие средства нужны, чтобы тысячи детей в 30 школах смогли продолжить обучение в безопасной среде, 25 тысяч людей получили необходимые продуктовые наборы и 80 тысяч - медицинские услуги. А еще 30 тысяч семей, проживающих в поврежденных домах, получат уголь и другую поддержку для зимнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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