Житель ЛНР под псевдонимом «Карлсон» снабжал взрывчаткой диверсантов Украины, за что получил 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-21T12:42:23+03:00

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На днях жителю ЛНР вынесли приговор – 12 лет тюрьмы за пособничество украинским спецслужбам. Мужчина активно сотрудничал с СБУ. За что ему даже дали псевдоним «Карлсон». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

— Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюремного заключения за государственную измену, — говорится в сообщении, — В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что Коркишко осуществлял пассажирские перевозки через линию соприкосновения. При пересечении КПП «Майорск – Зайцево» мужчину завербовали сотрудники СБУ, дали псевдоним «Карлсон»

В обязанности Романа входил провоз оборудования для контрразведки, поиск жилья для агентов СБУ, а также обеспечение взрывчаткой диверсантов, которые работают на территории Республики.

— Обращаем внимание граждан Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU