2019-08-21T11:36:51+03:00
Общество

В Артемовске в пожаре погиб пенсионер

Пожарные сказали, что пожар произошел из-за неосторожности погибшего
Екатерина Сорока
Поделиться:
За истекшие сутки в ЛНР произошло одно чрезвычайное происшествие. Фото: racurs.uaЗа истекшие сутки в ЛНР произошло одно чрезвычайное происшествие. Фото: racurs.ua
Изменить размер текста:

В Артемовске загорелся жилой дом. Когда пожарные, наконец, потушили огонь, то внутри они нашли тело пенсионера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пожар начался из-за неосторожности погибшего. Мужчина курил в помещении и видимо не затушил окурок от сигареты. Пламя распространилось дальше и окутало все жилище.

— В городе Артемовск Перевальского района от неосторожности при курении владельца жилого дома возник пожар. В результате огнем уничтожены комнаты на площади 24 квадратных метра, простенок на площади 2 квадратных метра и повреждено перекрытие на площади 24 квадратных метра. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1957 гора рождения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в спасательном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки в Республике было ликвидировано шесть пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24