В Артемовске в пожаре погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-21T11:36:51+03:00

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В Артемовске загорелся жилой дом. Когда пожарные, наконец, потушили огонь, то внутри они нашли тело пенсионера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пожар начался из-за неосторожности погибшего. Мужчина курил в помещении и видимо не затушил окурок от сигареты. Пламя распространилось дальше и окутало все жилище.

— В городе Артемовск Перевальского района от неосторожности при курении владельца жилого дома возник пожар. В результате огнем уничтожены комнаты на площади 24 квадратных метра, простенок на площади 2 квадратных метра и повреждено перекрытие на площади 24 квадратных метра. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1957 гора рождения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в спасательном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки в Республике было ликвидировано шесть пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU