На провокацию с военным парадом в Киеве зовут «героев» боев в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-21T11:03:08+03:00

Один из отказников - комбриг Сергей Собко в 2014 году руководил штурмом стратегической высоты Саур-Могила, которую обороняли ополченцы. Фото: depo.ua

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- Нами получены документы, подтверждающие тайную подготовку к проведению военного парада в Киеве, - заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что, несмотря на решение действующего президента Украины об отказе от парада войск ко Дню независимости, военная хунта поступила иначе. По замыслу украинских военачальников, рано утром 23 августа подразделения вооруженных формирований Украины (ВФУ) должны прибыть к площади Независимости в Киеве.

- В 9:00 начнется военный парад. При этом действующий президент Зеленский будет оповещен о происходящем непосредственно перед мероприятием и поставлен перед фактом – либо он выходит и принимает парад, либо нет. Но тогда дальнейшее развитие событий может значительно снизить его рейтинг и привести к непоправимым последствиям, - подчеркивают в УНМ ДНР.

Для придания значимости «парада»» на него пригласили военнослужащих ВФУ, которые имеют звание Героя Украины. Часть из них отказались от участия в провокации.

- Мы получили список этих отказников: генерал-майор Шаптала С.А., полковники Собко С.С. и Зубанич В.И., подполковники Межевикин Е.М., Винник И.И., Гринюк В.В. и другие, - говорится в заявлении. - Стоит обратить внимание, что среди отказников оказались три военачальника: Шаптала – начальник штаба оперативного командования «Юг» (в прошлом командир 128-й огпбр), Собко – командир 128-й горно-штурмовой бригады и Зубанич – командир 10-й горно-штурмовой бригады. Мы не исключаем, что за проявленную лояльность к действующему президенту в ближайшее время у этих военачальников пойдет небывалый карьерный рост.

В УНМ ДНР отметили, что теперь понятно, почему президент Украины не может влиять на прекращение огня со стороны ВСУ. Остается только ждать, какое решение примет Зеленский: пойдет на поводу у своей хунты и примет участие в праздничных мероприятиях либо проявит стойкость и добьется исполнения своих решений.

ИСТОЧНИК KP.RU