По Донецку украинская армия выпустил 41 мину

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-21T10:40:48+03:00

Также под обстрелом в минувшие сутки оказалось село Белая Каменка на юге ДНР

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В минувшие сутки по территории Республики вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 123 боеприпаса, в том числе 41 мину. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

- Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, — говорится в сообщении.

Больше всего досталось окраинам Донецка. Под обстрелами украинских силовиков оказались: поселки шахты Трудовская и Старомихайловка на западе столицы, район «Вольво-центра» на севере города, село Спартак к северу от Донецка. Вели ВФУ огонь и по селу Белая Каменка на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU