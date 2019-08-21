По Донецку украинская армия выпустил 41 мину
В минувшие сутки по территории Республики вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 123 боеприпаса, в том числе 41 мину. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
- Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, — говорится в сообщении.
Больше всего досталось окраинам Донецка. Под обстрелами украинских силовиков оказались: поселки шахты Трудовская и Старомихайловка на западе столицы, район «Вольво-центра» на севере города, село Спартак к северу от Донецка. Вели ВФУ огонь и по селу Белая Каменка на юге ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
ИСТОЧНИК KP.RU