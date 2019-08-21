В ЛНР откроют четыре новые государственные АЗС

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-21T09:47:30+03:00

На День шахтера «Луганскнефтепродукт» снизит цены на продукцию в государственных АЗС. Фото: lnp-lnr.ru/

Также на заправках в Республике введут дисконтные карты. позволяющие получить скидки на бензин

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В течение ближайшей недели в ЛНР откроют четыре новые автозаправочные станции государственного предприятия «Луганскнефтепродукт». Об этом рассказал заведующий сектором нефтегазовой отрасли министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Алексей Мосийчук.

Новые АЗС установят в четырех населенных пунктах Республики по адресам:

Луганск, улица Краснодонская, 7-е;

Краснодон, квартал 60 лет СССР, 11;

Антрацит, улица Пархоменко, 4;

Поселок Белое, улица Ленина, 1-г.

— Минтопэнерго совместно с «Луганскнефтепродуктом» разработало программу улучшения качества товара и сервиса. Так, для удобства автовладельцев «Луганскнефтепродукт» в ближайшую неделю расширит свою сеть еще на четыре АЗС. Таким образом, предприятие будет реализовывать топливо уже на 26 автозаправочных станциях, — рассказал Алексей Мосийчук.

Также он добавил, что на государственных заправках появится дисконтная система. Постоянные клиенты заправочных станций «Луганскнефтепродукта» получат индивидуальные карты. При ее наличии автовладелец может рассчитывать на скидку на заправках.

Кроме того, скоро предприятие начнет проводить различные акции. Участвовать в них смогут только владельцы дисконтной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU