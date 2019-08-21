2019-08-21T08:24:29+03:00
Политика

В ДНР машина сбила двух подростков, ехавших на велосипеде

Происшествие случилось в городе Комсомольское Старобешевского района
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Подросткам в возрасте от 7 до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Фото: izmaylowo.mos.ruПодросткам в возрасте от 7 до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Фото: izmaylowo.mos.ru
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- В городе Комсомольское 11-летний велосипедист, выезжая на нерегулируемый перекрёсток с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «КIА» и совершил столкновение с ним. В результате ДТП велосипедист и 12-летний пассажир велосипеда получили травмы конечностей, - сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

В ГАИ напомнили дорожные правила. Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. В возрасте от 7 до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных и жилых зон (во дворе, на стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках, где нет движения автомототранспорта), а до 7 лет – только под присмотром взрослых.

- С начала летних школьных каникул в ДНР совершено 25 ДТП с участием несовершеннолетних. Два пешехода и два пассажира погибли, травмированы 9 пешеходов, 6 велосипедистов и 10 пассажиров. 9 автопроисшествий из этого количества произошли по причине нарушения детьми Правил дорожного движения, - привели в ГАИ печальную статистику.

Кстати, 20 августа на территории Республики перед началом нового учебного года стартовала ежегодная акция «Внимание! Дети на дороге!». Профилактические мероприятия пройдут по 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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