Погода на день в Луганске: 21 августа будет жарко – до +34 градусов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-21T07:16:05+03:00

В Луганске ожидается малооблачная и ветреная погода. Фото: vk.com/ask_lugansk

Ветер северо-восточный, местами порывы до 15-18 метров в секунду

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- 21 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 31-33 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 августа – 04.50, время захода – 19.59. Продолжительность светового дня составит 15 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 22-23 августа воздушные массы из районов Казахстана и Малой Азии обусловят в Республике сухую и жаркую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU