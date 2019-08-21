Погода на день в Донецке: 21 августа будет без осадков, до +30 градусов

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-21T07:13:33+03:00

В среду будет жарко - детям лучше играть в тени Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер – до 6 метров в секунду

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В среду, 21 августа, погода в Донецке и Донецкой Народной Республике порадует ясным утром, в середине возможно появление облаков. Без осадков.

Утром температура воздуха составит +18... +23 градуса. Днем синоптики прогнозируют 28 — 30 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут от +28 до +24.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, «каковы Мироны — таков январь».

ИСТОЧНИК KP.RU