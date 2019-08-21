Погода на день в Донецке: 21 августа будет без осадков, до +30 градусов
В среду, 21 августа, погода в Донецке и Донецкой Народной Республике порадует ясным утром, в середине возможно появление облаков. Без осадков.
Утром температура воздуха составит +18... +23 градуса. Днем синоптики прогнозируют 28 — 30 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут от +28 до +24.
В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, «каковы Мироны — таков январь».
ИСТОЧНИК KP.RU