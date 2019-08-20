Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко

20 Авг. 22:12 2019-08-20T22:12:05+03:00

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что открытие уголовного производства против общественных деятелей и чиновников Донбасса, занимающихся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков, демонстрирует суть украинского режима.

- Киевские власти любыми способами пытаются замести следы своих противоправных действий и заглушить голос народа. Эта абсурдная инициатива крайне унизительна для страны, декларирующей свою приверженность демократии и верховенству права. Это так господин Зеленский собирается принести мир на Донбасс, объявляя всех нас террористами? Теперь каждый учитель и врач, работающий на Донбассе, по умолчанию преступник и террорист? Если президенту Зеленскому так видится мир, то это тупиковый путь, - говорится в заявлении Никоноровой.

Министр иностранных дел также добавила, что для реальных изменений новой украинской власти необходимо кардинально менять подход, а не повторять путь режима Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU