2019-08-20T22:12:05+03:00
Политика

Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко

В Донецкой Народной Республике отреагировали на действия Киева по заметанию следов преступлений военнослужащих
Никита МАКАРЕНКОВ
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Министр иностранных дел Республики в своем заявлении посоветовала Зеленскому не повторять путь режима Порошенко. Фото: mid-dnr.suМинистр иностранных дел Республики в своем заявлении посоветовала Зеленскому не повторять путь режима Порошенко. Фото: mid-dnr.su
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что открытие уголовного производства против общественных деятелей и чиновников Донбасса, занимающихся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков, демонстрирует суть украинского режима.

- Киевские власти любыми способами пытаются замести следы своих противоправных действий и заглушить голос народа. Эта абсурдная инициатива крайне унизительна для страны, декларирующей свою приверженность демократии и верховенству права. Это так господин Зеленский собирается принести мир на Донбасс, объявляя всех нас террористами? Теперь каждый учитель и врач, работающий на Донбассе, по умолчанию преступник и террорист? Если президенту Зеленскому так видится мир, то это тупиковый путь, - говорится в заявлении Никоноровой.

Министр иностранных дел также добавила, что для реальных изменений новой украинской власти необходимо кардинально менять подход, а не повторять путь режима Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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