Донбасс посоветовал Зеленскому не повторять путь режима Порошенко
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что открытие уголовного производства против общественных деятелей и чиновников Донбасса, занимающихся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков, демонстрирует суть украинского режима.
- Киевские власти любыми способами пытаются замести следы своих противоправных действий и заглушить голос народа. Эта абсурдная инициатива крайне унизительна для страны, декларирующей свою приверженность демократии и верховенству права. Это так господин Зеленский собирается принести мир на Донбасс, объявляя всех нас террористами? Теперь каждый учитель и врач, работающий на Донбассе, по умолчанию преступник и террорист? Если президенту Зеленскому так видится мир, то это тупиковый путь, - говорится в заявлении Никоноровой.
Министр иностранных дел также добавила, что для реальных изменений новой украинской власти необходимо кардинально менять подход, а не повторять путь режима Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU