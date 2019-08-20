2019-08-20T18:58:41+03:00
Политика

Почти 300 школ и детских садов восстановлены после попаданий украинских снарядов

И все же 11 общеобразовательных учреждений не смогут принять детей из-за полученных разрушений
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Бумажные голубки - наивные обереги школы в Саханке.Бумажные голубки - наивные обереги школы в Саханке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Осталось меньше двух недель до начала учебного года, а потому остро стоит вопрос восстановления образовательных учрежденВласти ДНР восстановили почти 300 учреждений образования, поврежденных за время конфликта в Донбассе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

- За весь период восстановлено 299 учреждений образования, из них 95 в Донецке, 51 в Горловке, 30 в Макеевке, 16 в Шахтерске, по 15 в Дебальцево и Ясиноватой, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики.

Там добавили, что работы проводились в Енакиево, Докучаевске, Кировском, Харцызске, Иловайске, Снежном, Торезе, Ждановке, Зугрэсе, где в общей сложности восстановлено 55 образовательных заведений, и еще 22 объекта – в Амвросиевском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах ДНР.

Уточняется, что была проведена замена оконных и дверных блоков на металлопластиковые, выполнены работы по остеклению, ремонт кровель, частично – внутренние отделочные работы и ремонт инженерных сетей.

В Минобрнауки добавили, что в новом учебном году 11 общеобразовательных учреждений не смогут принять детей в связи с полученными в результате боевых действий разрушениями, необходимостью проведения капитальных ремонтов и отсутствием учащихся. По информации ведомства, свои двери откроют 504 школы и 530 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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