Украинские боевики отрезали голову сослуживцу и положили тело на рельсы
Трое боевиков 501-го батальона 36-й бригады ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживца на украинских позициях у линии фронта в Донбассе севернее Мариуполя. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик, – сказал Безсонов.
Ссылаясь на данные разведки, он добавил, что преступники попытались представить смерть сослуживца как несчастный случай — обезглавили тело убитого и положили его на железнодорожные пути.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU