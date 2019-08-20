2019-08-20T17:17:37+03:00
Политика

Украинские боевики отрезали голову сослуживцу и положили тело на рельсы

Так они хотели представить убийство, как несчастный случай
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Армия Украины медленно и верно деградирует. Фото: Русская ВеснаАрмия Украины медленно и верно деградирует. Фото: Русская Весна
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Трое боевиков 501-го батальона 36-й бригады ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживца на украинских позициях у линии фронта в Донбассе севернее Мариуполя. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик, – сказал Безсонов.

Ссылаясь на данные разведки, он добавил, что преступники попытались представить смерть сослуживца как несчастный случай — обезглавили тело убитого и положили его на железнодорожные пути.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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