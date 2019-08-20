Предметы прошлого века подарили краеведческому музею Донецка

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-20T14:00:15+03:00

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В Донецкий республиканский краеведческий музей приехали гости из Волновахи, временно находящейся под контролем Украины. Ими были переданы в фонды музея фарфоровая ваза для цветов, настольная керосиновая лампа и фарфоровая статуэтка в виде собачки. Передача экспонатов по традиции состоялась в рамках акции «Дни дарения», которая проходит в Донецком республиканском краеведческом музее с февраля 2018 года.

Интересна как экспонат настольная керосиновая лампа, принадлежавшая бабушке дарителя.

- Модель послевоенная. В деревне частенько отключали электричество, а у бабушки всегда под рукой была керосиновая лампа. При её свете и сказка слушалась, и засыпалось в детстве чудесно. Лампу можно было подвесить на крючок, достаточно удобно и безопасно. Наверное, молодёжь о таких лампах никогда и не слышала. Вот мы и пополним их знания, а старшее поколение порадуем воспоминаниями. Спасибо за сохранение истории и памяти, – передавая экспонат, сказал даритель.

Ваза «Цветы» изготовлена на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе (КЭКХЗ) и датирована 70-90 гг. ХХ века. Особую изящность ей придает ручная роспись и небольшой размер – 11 см высотой. Отметим, указанное предприятие было основано в 1924 г. как первый в стране завод по выпуску красок для фарфорово-фаянсовой отрасли. В 50-60-е годы XX века здесь было впервые широко внедрено использование петриковской росписи на фарфоре. КЭКХЗ был единственным предприятием с налаженным массовым производством фарфора, украшенным росписью мастеров из основной школы петриковской росписи.

ИСТОЧНИК KP.RU