Первый звонок в школах Республики прозвенит 2 сентября

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-20T12:32:38+03:00

В первый раз в первый класс придут свыше 15 тысяч мальчишек и девчонок

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Праздник первого звонка для 147 тысяч учащихся в школах ДНР пройдет 2 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики. Там решили не портить детям воскресенье, на которое в этом году выпало 1 сентября.

- Праздник Первого звонка в общеобразовательных организациях ДНР состоится 2 сентября, – говорится в сообщении. – По предварительной информации управлений (отделов) образования администраций городов (районов) ДНР, первый звонок прозвенит для 147 тысяч обучающихся, что на 4 тысячи человек больше, чем в 2018-2019 учебном году.

По данным ведомства, более 15,1 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты в новом учебном году.

При этом общее количество детей в дошкольных образовательных учреждениях на текущий момент составляет 52 978 человек.

"Комсомолка" рассказывала, как лучше подготовиться к учебному году: к чему должен быть готов ребенок, где лучше делать покупки всего необходимого к школе, на чем можно сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU