2019-08-20T12:32:38+03:00
Общество

Первый звонок в школах Республики прозвенит 2 сентября

В первый раз в первый класс придут свыше 15 тысяч мальчишек и девчонок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Первоклашки этого года впервые сядут за парты 2 сентября.Первоклашки этого года впервые сядут за парты 2 сентября.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Праздник первого звонка для 147 тысяч учащихся в школах ДНР пройдет 2 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики. Там решили не портить детям воскресенье, на которое в этом году выпало 1 сентября.

- Праздник Первого звонка в общеобразовательных организациях ДНР состоится 2 сентября, – говорится в сообщении. – По предварительной информации управлений (отделов) образования администраций городов (районов) ДНР, первый звонок прозвенит для 147 тысяч обучающихся, что на 4 тысячи человек больше, чем в 2018-2019 учебном году.

По данным ведомства, более 15,1 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты в новом учебном году.

При этом общее количество детей в дошкольных образовательных учреждениях на текущий момент составляет 52 978 человек.

"Комсомолка" рассказывала, как лучше подготовиться к учебному году: к чему должен быть готов ребенок, где лучше делать покупки всего необходимого к школе, на чем можно сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 300 школ и детских садов восстановлены после попаданий украинских снарядов
Российский композитор подарил муздраме свои произведения
Украинские боевики отрезали голову сослуживцу и положили тело на рельсы
В честь военного комиссариата «Почта Донбасса» выпустила марку и конверт
Предметы прошлого века подарили краеведческому музею Донецка
Дарья Морозова: Украинские вооруженные формирования все чаще атакуют гражданские объекты и мирных граждан
Украинские боевики разбудили Донецк около 6 утра артиллерией
Котенок застрял в водосточной трубе и мог погибнуть: сотрудники МЧС извлекали его с помощью веревки
Валентина Лисица в Донецке даст концерт под открытым небом
Погода в Луганске 20 августа: тепло и без осадков
Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день
Погода в Донецке на следующую неделю обещает быть жаркой и преимущественно без осадков
Разведка ДНР сообщила о появлении вблизи Волновахи сил спецопераций украинской армии
Для жителей четырех населенных пунктов вблизи Саур-Могилы открыли модульную амбулаторию
В Снежном нерадивые родители оставили детей возрастом год и два года одних без еды
У Нижнего Лозового получили ранения двое военнослужащих народной милиции ЛНР
Украинский культурный фонд представит комедию о войне в Донбассе
В День шахтера в Луганске подешевеет бензин
С момента объявления последнего перемирия, украинская армия выпустила по территории ДНР 953 боеприпаса