СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-18T12:02:07+03:00

В Макеевке легковушка вылетела в кювет. Фото: ВКонтакте

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В Макеевке в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Мужчина, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадал водитель, его в тяжёлом состоянии госпитализировали в лечебное учреждение города, – рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Спасатели с помощью механизированного аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из деформированного кузова автомобиля и передали врачам «скорой». Пострадавшего госпитализировали в местное лечебное учреждение.

Тем временем, в Харцызске правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении резонансного ДТП в центре Донецка, в котором погибли четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU