В ДНР за незаконный розлив водки в «рюмочных» оштрафуют на 50 тысяч рублей
В ближайшее время «рюмочным» и «наливайкам» в Республике придется несладко. Если выяснится, что заведение не имеет право торговать водкой в розлив для употребления на месте, то коммерсантов ждет штраф в 50 тысяч рублей. До нынешнего момента санкция за подобное нарушение составляла 20 тысяч.
- Данным законопроектом предусматривается увеличение размера финансовых санкций с 20 до 50 тысяч рублей за продажу субъектами хозяйствования алкогольной продукции в розлив для употребления на месте и на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания, — рассказала председатель временной комиссии НС по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти Ирина Дианова.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий. В частности, лицензии можно лишиться за факт продажи алкогольной продукции в розлив для потребления на месте, а также в розлив на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.
За принятие поправок парламентарии проголосовали единогласно. Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте НС ДНР.
Можно ожидать, что скоро в «наливайках» пройдут массированные проверки. Какие-то точки даже закроют. Впрочем, вряд ли в Республике значительно уменьшится число «рюмочных». После спада волны проверок многое вернется на круги своя. Просто, коммерсанты будут больше «отстегивать» проверяющим.
ИСТОЧНИК KP.RU