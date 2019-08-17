В ДНР за незаконный розлив водки в «рюмочных» оштрафуют на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-17T13:18:47+03:00

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В ближайшее время «рюмочным» и «наливайкам» в Республике придется несладко. Если выяснится, что заведение не имеет право торговать водкой в розлив для употребления на месте, то коммерсантов ждет штраф в 50 тысяч рублей. До нынешнего момента санкция за подобное нарушение составляла 20 тысяч.

- Данным законопроектом предусматривается увеличение размера финансовых санкций с 20 до 50 тысяч рублей за продажу субъектами хозяйствования алкогольной продукции в розлив для употребления на месте и на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания, — рассказала председатель временной комиссии НС по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти Ирина Дианова.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий. В частности, лицензии можно лишиться за факт продажи алкогольной продукции в розлив для потребления на месте, а также в розлив на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

За принятие поправок парламентарии проголосовали единогласно. Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте НС ДНР.

Можно ожидать, что скоро в «наливайках» пройдут массированные проверки. Какие-то точки даже закроют. Впрочем, вряд ли в Республике значительно уменьшится число «рюмочных». После спада волны проверок многое вернется на круги своя. Просто, коммерсанты будут больше «отстегивать» проверяющим.

ИСТОЧНИК KP.RU