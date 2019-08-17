2019-08-17T08:01:41+03:00
Политика

Ко Дню шахтера: в Донецке, Макеевке и Торезе сегодня пройдут предпраздничные ярмарки

На них горожане смогут приобрести товары по ценам республиканских производителей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На ярмарках можно купить продукты по ценам республиканских производителей. Фото: mcxdnr.ruНа ярмарках можно купить продукты по ценам республиканских производителей. Фото: mcxdnr.ru
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Ко Дню шахтера Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР организовало в шести городах Республики продовольственные ярмарки – причем выездная торговля проходит рядом с угледобывающими предприятиями. Ярмарки уже прошли в Снежном, Шахтерске и Донецке (на улице Бирюзова). А сегодня с утра жителей ждут в Торезе (возле шахты «Прогресс»), Макеевке (площадь ДК имени Бажанова и площадь ДК имени 40-летия ЛКСМУ) и Донецке (площадь Правды в Петровском районе).

Узнать время и место проведения всех ярмарок можно на сайте МинАПП.

Также в Донецке по улице Артема на площадке перед входом в РСК «Олимпийский» сегодня с 8 часов утра будет работать еще одна продовольственная ярмарка. Республиканские производители представят горожанам, гостям города широкий ассортимент товаров: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, мясные и колбасные изделия, овощи, растительные масла, сахар, муку, мед и продукцию пчеловодства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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