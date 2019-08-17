2019-08-17T07:10:53+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 17 августа возможна гроза, до +27

Также синоптики прогнозируют почти безветренную погоду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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К вечеру погода в Донецке наладится, выглянет солнышкоК вечеру погода в Донецке наладится, выглянет солнышкоФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В субботу, 17 августа, в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Утро дождливое. Днем, возможно, будет гроза. Но к вечеру погода наладится, выглянет солнышко.

Утром ожидается от +18... +22 градусов, днем температура воздуха составит 27 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров будут находиться в пределах от +27 до +21.

Утром ветер будет дуть в северо-западном и западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: 17 августа отмечается день памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню судили о предстоящем ноябре: «Какова Авдотья — таков ноябрь». Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо — быть ему серым и туманным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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