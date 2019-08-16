В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-16T19:05:24+03:00

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23 августа в Донецке будет открыта мемориальная доска в память об Иосифе Кобзоне. Она будет установлена на здании театра оперы и балета имени Соловьяненко в столице Республики. Об этом со ссылкой на первого заместителя региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Петра Акаемова сообщает Донецкое агентство новостей.

- Мы решили увековечить память нашего знаменитого земляка, бывшего председателя землячества Иосифа Давыдовича Кобзона. Эскиз памятной доски мы согласовали с его супругой Нелли Михайловной. Предложили администрации Донецка, чтобы данная доска была установлена на здании театра оперы и балета, поскольку Иосиф Давыдович, приезжая в Донецк, давал в этом здании сольные концерты для своих земляков, – заявил Павел Акаемов.

Сообщается, что памятная доска будет выполнена из гранита. Помимо изображения Кобзона на ней будет его автограф и даты жизни, а также надпись, что артист неоднократно выступал в здании «Донбасс Оперы».

ИСТОЧНИК KP.RU