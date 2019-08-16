2019-08-16T19:05:24+03:00
Общество

В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону

Эскиз работы был согласован с вдовой артиста Нелли Михайловной
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
В Донецке установят памятную доску Иосифу КобзонуВ Донецке установят памятную доску Иосифу КобзонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

23 августа в Донецке будет открыта мемориальная доска в память об Иосифе Кобзоне. Она будет установлена на здании театра оперы и балета имени Соловьяненко в столице Республики. Об этом со ссылкой на первого заместителя региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Петра Акаемова сообщает Донецкое агентство новостей.

- Мы решили увековечить память нашего знаменитого земляка, бывшего председателя землячества Иосифа Давыдовича Кобзона. Эскиз памятной доски мы согласовали с его супругой Нелли Михайловной. Предложили администрации Донецка, чтобы данная доска была установлена на здании театра оперы и балета, поскольку Иосиф Давыдович, приезжая в Донецк, давал в этом здании сольные концерты для своих земляков, – заявил Павел Акаемов.

Сообщается, что памятная доска будет выполнена из гранита. Помимо изображения Кобзона на ней будет его автограф и даты жизни, а также надпись, что артист неоднократно выступал в здании «Донбасс Оперы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию
На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку
В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест
Задержан виновник ДТП в Донецке, в котором погибли четыре человека, из них двое детей
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ
Киев разместил запрещенную технику около ДФС
За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР
Украина усилила обстрелы ЛНР
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной