2019-08-16T17:04:21+03:00
Политика

Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку

Военнослужащие ВСУ продолжают бесчинствовать в поселках Донбасса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: strichka.comФото: strichka.com
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Солдаты Вооруженных формирований Украины продолжают грабить местных жителей прифронтовых поселков в Донбассе.

- Только за прошедшую неделю брошенные на произвол судьбы боевики разграбили восемь домовладений в городе Счастье, сожгли пасеку в населенном пункте Петропавловка и похитили 50 литров меда, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Военнослужащие украинской армии не получают продовольственное обеспечение. Солдаты вынуждены самостоятельно искать себе пропитание, что, в свою очередь, приводит к трагическим последствиям.

- 13 августа семеро военнослужащих разведроты 46-й бригады были доставлены в госпиталь с диагнозом «острое отравление» в результате употребления в пищу грибов и ягод, - говорит Осадчий. - Чтобы как-то прокормить своих подчиненных, командиры подразделений бригады активно продают горюче-смазочные материалы местному населению. За две недели пребывания соединения в зоне так называемой «ООС» должностными лицами 46-й бригады продано более двух тонн бензина и дизельного топлива гражданским лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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