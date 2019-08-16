2019-08-16T21:45:13+03:00
Политика

ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: dontimes.newsФото: dontimes.news
Изменить размер текста:

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики зафиксировала размещение вооруженными формированиями Украины на линии соприкосновения танков, зениток и артиллерии.

- Отмечено прибытие 19 танков Т-72, трех расчетов 82-миллиметровых буксируемых минометов 2В9 «Василек», трех зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и семи 120-миллиметровых самоходных минометов 2С9 Нона-С из состава 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в район населенного пункта Рубежное, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, Украина продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств.

- Выявлено размещение двух 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП из состава 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое, - добавил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону
Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку
В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест
Задержан виновник ДТП в Донецке, в котором погибли четыре человека, из них двое детей
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ
Киев разместил запрещенную технику около ДФС
За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР
Украина усилила обстрелы ЛНР
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной