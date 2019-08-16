ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию

СЕГОДНЯ 21:45 2019-08-16T21:45:13+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики зафиксировала размещение вооруженными формированиями Украины на линии соприкосновения танков, зениток и артиллерии.

- Отмечено прибытие 19 танков Т-72, трех расчетов 82-миллиметровых буксируемых минометов 2В9 «Василек», трех зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и семи 120-миллиметровых самоходных минометов 2С9 Нона-С из состава 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в район населенного пункта Рубежное, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, Украина продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств.

- Выявлено размещение двух 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП из состава 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое, - добавил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU