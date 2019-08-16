2019-08-16T16:29:32+03:00
Общество

В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест

Об этом сообщил министр образования Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: луганский университетФото: луганский университет
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Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщил, что в высших учебных заведениях Республики добавили 600 дополнительных бюджетных мест.

- Это на 600 мест больше, чем в прошлом году, за счет того, что мы увеличили набор на те социально значимые специальности, которые сегодня в Республике востребованы, - сказал Цемкало.

Это инженерные, педагогические специальности, все, что связано с экономикой.

- Процесс еще не завершен, мы сегодня рассматриваем возможность увеличения набора на отдельные технические специальности, – добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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