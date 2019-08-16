11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
Ночью 16 августа в районе Докучаевска 11 диверсантов Вооруженных формирований Украины пытались прорваться на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ ДНР.
- Украинская диверсионная группа была вынуждена отступить после обнаружения, - заявили в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции ДНР отметили, что во время попыток прорыва диверсантов над позициями защитников Республики был обнаружен и впоследствии сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
- После уничтожения БЛА диверсионная группа врага прекратила движение и вернулась на свои позиции, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU