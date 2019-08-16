2019-08-16T19:20:45+03:00
Политика

11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/IANФото: twitter.com/IAN
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Ночью 16 августа в районе Докучаевска 11 диверсантов Вооруженных формирований Украины пытались прорваться на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ ДНР.

- Украинская диверсионная группа была вынуждена отступить после обнаружения, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ДНР отметили, что во время попыток прорыва диверсантов над позициями защитников Республики был обнаружен и впоследствии сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

- После уничтожения БЛА диверсионная группа врага прекратила движение и вернулась на свои позиции, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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