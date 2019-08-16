Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-16T18:28:39+03:00

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За прошедшую неделю Вооруженные формирования Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 360 боеприпасов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Украина усилила ведение огня по жилым районам и муниципальным объектам инфраструктуры Республики, совершив 64 нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения, - сообщил он.

За указанный период в ДНР при обстрелах ранен один гражданский и один военнослужащий.

- Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников, - рассказал Эдуард Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU