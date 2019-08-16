Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
За прошедшую неделю Вооруженные формирования Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 360 боеприпасов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.
- Украина усилила ведение огня по жилым районам и муниципальным объектам инфраструктуры Республики, совершив 64 нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения, - сообщил он.
За указанный период в ДНР при обстрелах ранен один гражданский и один военнослужащий.
- Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников, - рассказал Эдуард Басурин.
ИСТОЧНИК KP.RU