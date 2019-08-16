Украина усилила обстрелы ЛНР

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-16T10:57:28+03:00

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Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Вчера вечером ВФУ обстреляли поселок Лозовое.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, сегодня в 19.35 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ, по приказу военного преступника Гараза, подвергли обстрелу из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия район населенного пункта Лозовое, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Под украинский обстрел попал и поселок Санжаровка.

- В 20.45 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного Гараза подвергли обстрелу район населенного пункта Санжаровка, - говорит Осадчий. - Подразделения Народной милиции полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага.

ИСТОЧНИК KP.RU