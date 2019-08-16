2019-08-16T10:57:28+03:00
Политика

Украина усилила обстрелы ЛНР

ВФУ продолжают бесчинствовать в Донбассе
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Вчера вечером ВФУ обстреляли поселок Лозовое.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, сегодня в 19.35 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ, по приказу военного преступника Гараза, подвергли обстрелу из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия район населенного пункта Лозовое, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Под украинский обстрел попал и поселок Санжаровка.

- В 20.45 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного Гараза подвергли обстрелу район населенного пункта Санжаровка, - говорит Осадчий. - Подразделения Народной милиции полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной
В ЛНР запустили фотофлешмоб ко Дню государственного флага РФ
Украинский военный сломал ногу при разгрузке боеприпасов
В районе Счастья украинские вояки сбили беспилотник ОБСЕ
В ЛНР мошенник предлагал за деньги оформить паспорт РФ и закрыть уголовные дела
Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на водопроводе в Донбассе
Кто будет решать судьбу Донбасса в Раде?
В Макеевке спасатели МЧС нашли в заброшенном доме ребенка
Боевики Украины не дали патрулю СММ ОБСЕ пересечь мост у Счастья
Животное в стрессе не шло на контакт: Собаку из коллектора луганские спасатели выманивали с помощью косточки
Луганский цирк откроет 48-ой сезон 14 сентября
Донецку 150 лет: в библиотеке Крупской откроется художественная выставка
Срочное сообщение! Север Горловки под обстрелом ВСУ, есть попадания
ВФУ обстреляли поселок шахты Гагарина – прямое попадание в кровлю
Завтра с 12:00 до 13:00 не будут работать банкоматы и терминалы
В Донецке начал работу проект «Добрые вещи»: то, что не нужно вам - кому-то очень нужно
Республиканский банк переходит на Российскую систему клиент-банк
В ЛНР за сутки сбили четыре беспилотника ВСУ, корректировавших огонь по населенным пунктам
МВД ДНР разыскивает виновника ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых
Обстрелы ЛНР: за минувшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли территорию Республики
Неудавшийся теракт: Над Донецком уничтожен ударный беспилотник с гранатой