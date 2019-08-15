СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-15T13:01:24+03:00

Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на водопроводе в Донбассе. Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины открыли огонь по району проведения ремонтных работ на водопроводе в поселке Крутая Балка под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению 2-го Донецкого водопровода в поселке Крутая Балка. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВФУ открыли огонь с применением стрелкового оружия по району проведения ремонтно-восстановительных работ, - сказали в СЦКК.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.

Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запросило дополнительные гарантии безопасности от украинской стороны для установления устойчивого режима тишины.

На текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», согласованное на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU