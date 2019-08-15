Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на водопроводе в Донбассе
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по району проведения ремонтных работ на водопроводе в поселке Крутая Балка под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению 2-го Донецкого водопровода в поселке Крутая Балка. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВФУ открыли огонь с применением стрелкового оружия по району проведения ремонтно-восстановительных работ, - сказали в СЦКК.
По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.
Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запросило дополнительные гарантии безопасности от украинской стороны для установления устойчивого режима тишины.
На текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», согласованное на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU