В Макеевке спасатели МЧС нашли в заброшенном доме ребенка

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-15T11:57:00+03:00

К счастью ребенок не пострадал, и его успешно эвакуировали из здания

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14 августа в Макеевке спасатели МЧС нашли в заброшенном доме подростка 13-ти лет. Ребенка успешно эвакуировали из здания. Об этом стало известно сегодня из ежедневной сводки пресс-службы МЧС ДНР.

— 14 августа в Макеевке в Кировском районе на улице Советская прошла эвакуация ребенка 2006 года рождения со второго этажа двухэтажного нефункционирующего полуразрушенного здания. Спасатели городской пожарно-спасательной операции города Макеевки при помощи выдвижной лестницы и страхующего приспособления эвакуировали мальчика со второго этажа здания на землю. От МЧС ДНР привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава, — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

К счастью ребенок никак не пострадал в этой заброшке. Однако в шатком состоянии находятся не только нефункционирующие постройки. Так, в тот же день спасатели МЧС ДНР имели дело с обрушением железобетонной плиты балкона.

В девятиэтажном жилом доме на улице Аравийской в Донецке на восьмом этаже частично обрушилась бетонная плита от ограждения балкона. Спасатели успешно демонтировали ограждения не только на восьмом этаже, а также на девятом.

ИСТОЧНИК KP.RU