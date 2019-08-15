2019-08-15T07:12:48+03:00
Общество

Донецку 150 лет: в библиотеке Крупской откроется художественная выставка

В экспозиции «Любимому городу посвящается» работы 20 донбасский художников
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В библиотеке Крупской откроется художественная выставка «Любимому городу посвящается». Фото: lib-dpr.rВ библиотеке Крупской откроется художественная выставка «Любимому городу посвящается». Фото: lib-dpr.r
Изменить размер текста:

15 августа в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоится открытие художественной выставки «Любимому городу посвящается». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры ДНР.

- Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею Донецка. В ней примут участие двадцать донбасских художников и мастеров творческих клубов отдела искусств. Экспозицию составляют полотна, выполненные в разных жанрах и техниках живописи, а также работы декоративно-прикладного искусства, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры.

Полотна посвящены достопримечательностям города и соотечественникам, которые в разные годы писали картины в Донецке. Портреты, пейзажи, натюрморты выполнены маслом, акварелью, цветными карандашами.

Экспозиция подготовлена совместно с Республиканским домом народного творчества и кино.

Выставка откроется в 14:00. Она будет работать до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские бойцы сбили в районе Счастья беспилотник ОБСЕ
В ЛНР мошенник предлагал за деньги оформить паспорт РФ и закрыть уголовные дела
Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на водопроводе в Донбассе
Кто будет решать судьбу Донбасса в Раде?
В Макеевке спасатели МЧС нашли в заброшенном доме ребенка
Боевики Украины не дали патрулю СММ ОБСЕ пересечь мост у Счастья
Животное в стрессе не шло на контакт: Собаку из коллектора луганские спасатели выманивали с помощью косточки
Луганский цирк откроет 48-ой сезон 14 сентября
Срочное сообщение! Север Горловки под обстрелом ВСУ, есть попадания
ВФУ обстреляли поселок шахты Гагарина – прямое попадание в кровлю
Завтра с 12:00 до 13:00 не будут работать банкоматы и терминалы
В Донецке начал работу проект «Добрые вещи»: то, что не нужно вам - кому-то очень нужно
Республиканский банк переходит на Российскую систему клиент-банк
В ЛНР за сутки сбили четыре беспилотника ВСУ, корректировавших огонь по населенным пунктам
МВД ДНР разыскивает виновника ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых
Обстрелы ЛНР: за минувшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли территорию Республики
Неудавшийся теракт: Над Донецком уничтожен ударный беспилотник с гранатой