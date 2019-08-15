Донецку 150 лет: в библиотеке Крупской откроется художественная выставка

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-15T07:12:48+03:00

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15 августа в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоится открытие художественной выставки «Любимому городу посвящается». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры ДНР.

- Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею Донецка. В ней примут участие двадцать донбасских художников и мастеров творческих клубов отдела искусств. Экспозицию составляют полотна, выполненные в разных жанрах и техниках живописи, а также работы декоративно-прикладного искусства, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры.

Полотна посвящены достопримечательностям города и соотечественникам, которые в разные годы писали картины в Донецке. Портреты, пейзажи, натюрморты выполнены маслом, акварелью, цветными карандашами.

Экспозиция подготовлена совместно с Республиканским домом народного творчества и кино.

Выставка откроется в 14:00. Она будет работать до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU