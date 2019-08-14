Неудавшийся теракт: Над Донецком уничтожен ударный беспилотник с гранатой

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-14T15:01:35+03:00

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Петровский район находится под обстрелами каждый день. И вот сегодня тут чуть не случилась трагедия. Спасла противовоздушная оборона Республики.

14 августа в 9.10 подразделениями ПВО ДНР над жилыми кварталами Петровского района Донецка уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, который был запущен с позиций 24-й бригады. Об этом сообщает пресс-служба УНМ ДНР.

- Беспилотник нес на себе гранату ВОГ-17 от автоматического гранатомета. Летательное средство было уничтожено в районе улицы Параллельной, когда направлялось к центру поселка шахты “Трудовская” в Петровском районе. Переносимый боеприпас не сработал, был вывезен саперами и уничтожен.

Мы не исключаем, что целью удара террористов были объекты инфраструктуры : школа, детский сад, две электроподстанции.

Мы призываем мировое сообщество зафиксировать факт нарушения украинской стороной всех действующих договорённостей и международных конвенций и принять незамедлительные меры по принуждению Украины к их соблюдению”, - говорится в сообщении Народной милиции.

- Беспилотники летают над донецким небом регулярно, - говорит политолог Дмитрий Кузьменко. - Но большинство разведывательные, ударных меньше. Тем не менее, любой БПЛ с ударными компонентами представоляет опасным для мирных граждан и является нарушением как бы действующего перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU