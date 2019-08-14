2019-08-14T15:01:35+03:00
Политика

Неудавшийся теракт: Над Донецком уничтожен ударный беспилотник с гранатой

Беспилотник летал над жилыми кварталами Петровского района
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Беспилотник летал над школой и жилыми кварталами. ФОТО: Штаб ООСБеспилотник летал над школой и жилыми кварталами. ФОТО: Штаб ООС
Изменить размер текста:

Петровский район находится под обстрелами каждый день. И вот сегодня тут чуть не случилась трагедия. Спасла противовоздушная оборона Республики.

14 августа в 9.10 подразделениями ПВО ДНР над жилыми кварталами Петровского района Донецка уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, который был запущен с позиций 24-й бригады. Об этом сообщает пресс-служба УНМ ДНР.

- Беспилотник нес на себе гранату ВОГ-17 от автоматического гранатомета. Летательное средство было уничтожено в районе улицы Параллельной, когда направлялось к центру поселка шахты “Трудовская” в Петровском районе. Переносимый боеприпас не сработал, был вывезен саперами и уничтожен.

Мы не исключаем, что целью удара террористов были объекты инфраструктуры : школа, детский сад, две электроподстанции.

Мы призываем мировое сообщество зафиксировать факт нарушения украинской стороной всех действующих договорённостей и международных конвенций и принять незамедлительные меры по принуждению Украины к их соблюдению”, - говорится в сообщении Народной милиции.

- Беспилотники летают над донецким небом регулярно, - говорит политолог Дмитрий Кузьменко. - Но большинство разведывательные, ударных меньше. Тем не менее, любой БПЛ с ударными компонентами представоляет опасным для мирных граждан и является нарушением как бы действующего перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР за сутки сбили четыре беспилотника ВСУ, корректировавших огонь по населенным пунктам
МВД ДНР разыскивает виновника ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых
Обстрелы ЛНР: за минувшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли территорию Республики
Военнослужащие народной милиции предупредили массированный обстрел микрорайона Донецка, сбив ударный беспилотник ВФУ
Саперы МЧС ЛНР разминировали более одного гектара местности в районе Станицы Луганской
С 19 августа начнет работать железнодорожный вокзал Донецка
В этом году школьная форма не обязательна
На промке активизировались украинские снайпера – сегодня утром ранен наш военнослужащий
Обстрелы ДНР: за минувшие сутки ВФУ выпустили по территории Республики 80 боеприпасов
Страшное ДТП в центре Донецка: в аварии погибли двое детей и двое взрослых
Погода на день в Луганске: 14 августа ожидается ясный день, без осадков
Погода в Донецке на день: 14 августа ожидается ясный день, температура до + 32 градусов
ВФУ перебросили зенитные комплексы, бронетехнику и минометы в район Счастья
Шесть лет за экстремизм получил макеевчанин
Тотальное перемирие не оправдало своего названия
Впервые за время действия «хлебного» перемирия Украина использовала для обстрелов танки
Подозреваемые в подрыве высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске задержаны МГБ
"Калинка", "Прощание славянки" и другие знаментые композиции прозвучат на главной площади Донецка
ДНР приступила к строительству нового КПП «Горловка» на линии разграничения с Украиной
Спасатели ДНР помогли расчистить русло реки Кальмиус
Пушилин напомнил о необходимости возмездия украинским преступникам за обстрел Зугрэса
Синоптики ДНР прогнозируют на эту неделю кратковременные грозовые дожди
Никонорова: Стабильной ситуации в Донбассе не будет, пока Киев не начнет наказывать нарушителей перемирия