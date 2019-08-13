ВФУ перебросили зенитные комплексы, бронетехнику и минометы в район Счастья
Киевские силовики перебросили в зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") бронетранспортеры (БТР), зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Стрела-10" и самоходные минометы "Нона-С". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что "противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции".
- Так, нашей разведкой отмечено прибытие двух БТР-70 в район населенного пункта Счастье и размещение БТР-4 в районе населенного пункта Райгородка, – сообщил Филипоненко. - А также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Рубежное трех зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и семи 120-мм самоходных минометов 2С9 "Нона-С", – добавил офицер пресс-службы.
Как правило, перемирие используется украинской стороной для укрепления своих позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU