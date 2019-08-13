Шесть лет за экстремизм получил макеевчанин

СЕГОДНЯ 20:06 2019-08-13T20:06:38+03:00

Мужчина получил шесть лет за призывы к экстремистской деятельности. Фото: brovary.net.ua

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Житель Макеевки приговорен к шести годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности и ложные сообщения о подготовке взрывов. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- Приговором Центрально-Городского межрайонного суда Макеевки обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу, — сказано в сообщении.

Материалами следствия подтверждено, что осужденный с мая 2015-го по апрель 2017 года систематически совершал заведомо ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах на территории ДНР, а с февраля 2016-го по март 2017 года размещал на своей странице в социальной сети материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

Отмечается, что фигуранту были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 236 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ч. 1 ст. 328 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 3 ст. 425 (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности ДНР).

ИСТОЧНИК KP.RU