2019-08-13T19:07:30+03:00
Политика

Тотальное перемирие не оправдало своего названия

С момента его введения оно было нарушено 112 раз
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Эпитеты не помогли перемирию оправдать свое название. Фото: Русская ВеснаЭпитеты не помогли перемирию оправдать свое название. Фото: Русская Весна
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Вооруженные формирования Украины за время перемирия (с 21 июля) выпустили по территории ДНР 94 боеприпаса. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- ВФУ за время перемирия 112 раз нарушили режим тишины, выпустив при этом по населенным пунктам Республики 94 боеприпаса крупного калибра, запрещенного Минскими соглашениями – 24 снаряда калибром 122 мм, 26 мин калибром 120 мм и 44 мины калибром 82 мм, — говорится в сообщении.

Сегодня впервые во время дневного обстрела боевики ВФУ открыли огонь из пушек танков по населенному пункту Ясиноватая.

— Вооруженные формирования Украины в 14.10 произвели шесть выстрелов из танка по направлению Авдеевка – Ясиноватая, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня так и не случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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