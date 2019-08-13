Впервые за время действия «хлебного» перемирия Украина использовала для обстрелов танки

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-13T18:17:12+03:00

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Во время дневного обстрела боевики ВФУ открыли огонь из пушек танков по населенному пункту Ясиноватая. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Вооруженные формирования Украины в 14.10 произвели шесть выстрелов из танка по направлению Авдеевка – Ясиноватая, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Ранее 8 августа Специальная мониторинговая миссии зафиксировала 19 танков ВФУ. Они располагались на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное, который находится всего в 84 километрах от Луганска. И это несмотря на действие «хлебного» перемирия.

Напомним, что главными условиями перемирия от 21 июля были: отвод вооружения, запрет на использование огнестрельного оружия и отказ от проведения разведывательных или диверсионных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU