Подозреваемые в подрыве высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске задержаны МГБ
Сегодня в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов Шахтерска и ближайших населенных пунктов.
Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали подозреваемого в подрыве высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ Республики. Сотрудниками министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта.
Там добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 256 УК ДНР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и статье 229 УК «Террористический акт».
- На текущий момент сотрудниками экстренных служб реализовывается комплекс мероприятий по минимизации и ликвидации последствий теракта. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено, — подчеркнули в МГБ.
Отмечается, что «продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».
ИСТОЧНИК KP.RU