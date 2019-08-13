Подозреваемые в подрыве высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске задержаны МГБ

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-13T15:31:59+03:00

Диверсанты подорвали четыре высоковольтные опоры ЛЭП в Шахтерске на востоке ДНР

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Сегодня в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов Шахтерска и ближайших населенных пунктов.

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали подозреваемого в подрыве высоковольтных опор ЛЭП в Шахтерске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ Республики. Сотрудниками министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта.

Там добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 256 УК ДНР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и статье 229 УК «Террористический акт».

- На текущий момент сотрудниками экстренных служб реализовывается комплекс мероприятий по минимизации и ликвидации последствий теракта. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено, — подчеркнули в МГБ.

Отмечается, что «продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».

ИСТОЧНИК KP.RU