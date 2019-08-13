"Калинка", "Прощание славянки" и другие знаментые композиции прозвучат на главной площади Донецка

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-13T14:23:42+03:00

Концерт будет открыт всем желающим. Фото: ДАН

Их исполнит донецкий образцовый детский духовой оркестр им. Н. Леонтовича

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Плац-концерт образцового детского духового оркестра им. Н. Леонтовича пройдет в Донецке 17 августа на площади Ленина.

- На площади Ленина 17 августа у фонтана состоится плац-концерт образцового детского духового оркестра коммунального учреждения дополнительного образования музыкальной школы № 1 имени Н. Леонтовича города Донецка под руководством Александра Радченко, – сообщили в администрации.

В программе концерта – старинный марш «Триумф победителей»; Арчибальд Джойс, вальс «Осенний сон»; Русские народные песни «Калинка», «Ой мороз, мороз»; композиция из репертуара Л. Утесова — «Бомбардировщики»; музыка из кинофильма «Криминальное чтиво»; «Балканский танец»; В. Агапкин, «Прощание славянки».

На мероприятие приглашены жители ДНР, гости Республики, а также люди, проживающие на подконтрольной Киеву территории.

Оркестр музыкальной школы им. Н. Леонтовича является многократным победителем международных, всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей. Добавим, что 23 августа 2019 года оркестр примет участие в престижном военно-музыкальном фестивале духовых оркестров «Спасская башня детям» в Москве. Позднее, 16 сентября 2019 года участников ждут в Калининграде на международном фестивале духовой музыки «Бессмертный оркестр».

ИСТОЧНИК KP.RU