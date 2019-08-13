2019-08-13T14:23:42+03:00
Звезды

"Калинка", "Прощание славянки" и другие знаментые композиции прозвучат на главной площади Донецка

Их исполнит донецкий образцовый детский духовой оркестр им. Н. Леонтовича
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Концерт будет открыт всем желающим. Фото: ДАНКонцерт будет открыт всем желающим. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Плац-концерт образцового детского духового оркестра им. Н. Леонтовича пройдет в Донецке 17 августа на площади Ленина.

- На площади Ленина 17 августа у фонтана состоится плац-концерт образцового детского духового оркестра коммунального учреждения дополнительного образования музыкальной школы № 1 имени Н. Леонтовича города Донецка под руководством Александра Радченко, – сообщили в администрации.

В программе концерта – старинный марш «Триумф победителей»; Арчибальд Джойс, вальс «Осенний сон»; Русские народные песни «Калинка», «Ой мороз, мороз»; композиция из репертуара Л. Утесова — «Бомбардировщики»; музыка из кинофильма «Криминальное чтиво»; «Балканский танец»; В. Агапкин, «Прощание славянки».

На мероприятие приглашены жители ДНР, гости Республики, а также люди, проживающие на подконтрольной Киеву территории.

Оркестр музыкальной школы им. Н. Леонтовича является многократным победителем международных, всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей. Добавим, что 23 августа 2019 года оркестр примет участие в престижном военно-музыкальном фестивале духовых оркестров «Спасская башня детям» в Москве. Позднее, 16 сентября 2019 года участников ждут в Калининграде на международном фестивале духовой музыки «Бессмертный оркестр».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДНР приступила к строительству нового КПП «Горловка» на линии разграничения с Украиной
Спасатели ДНР помогли расчистить русло реки Кальмиус
Пушилин напомнил о необходимости возмездия украинским преступникам за обстрел Зугрэса
Синоптики ДНР прогнозируют на эту неделю кратковременные грозовые дожди
Никонорова: Стабильной ситуации в Донбассе не будет, пока Киев не начнет наказывать нарушителей перемирия
ВСУ выпустили по территории ДНР более ста снарядов за сутки
Погода в Луганске 13 августа: безоблачно и тепло
Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день без осадков
В «Лиге Донбасса» лидируют свердловский «Шахтер» и донецкий «Гвардеец»
Над всем Донбассом безоблачное небо: какие желания дончане загадывают сегодня
В ДНР республиканский паспорт теперь можно получить в Иловайске и Зугрэсе
Пес Макс на передовой в поселке Октябрь охраняет свое разрушенное жилище
В Донбассе сослуживцы не спешат забирать погибшего в «серой зоне» украинского снайпера
13 августа многие города ЛНР останутся без воды
Со сбитого украинского беспилотника корректировался огонь по домам на юге Донбасса
В ЛНР выписали из больницы мальчика, пострадавшего от укуса змеи
Когда и на сколько поднимут в Донецке тарифы на услуги ЖКХ
Пять лет назад в Донбасс приехали первые «белые КамАЗы»
Бойцы ДНР завоевали девять из 12 кубков международного турнира ММА в Донецке
Навстречу празднику: горняки Донбасса собираются пикетировать офис Зеленского
Житель Донбасса: американские военные сутки держали меня без еды и воды
Утром после обстрела украинских военных на юге ДНР загорелся дом
В Донбассе поезд протаранил микроавтобус
Погода на день в Луганске: 12 августа без осадков, до + 29 градусов
Погода на день в Донецке: 12 августа будет солнечно, до +28