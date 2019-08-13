ДНР приступила к строительству нового КПП «Горловка» на линии разграничения с Украиной

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-13T14:11:52+03:00

Это уже третий КПП, который модернизирует Республика

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На сегодняшний день Республика занимается строительством трех контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения с Украиной. В Еленовке и Александровке работа идет полным ходом. А в Горловке только начали строительство. Об этом сегодня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

— Работами по модернизации инфраструктуры охвачены уже три пункта погранично-таможенного контроля, — рассказал министр, — Третьим населенным пунктом, где приступили к модернизации, является Горловка, где с прошлой недели стартовали земляные работы.

Сергей Наумец сообщил, в каком состоянии сейчас находятся другие два пункта пропуска. Так, в Еленовке строители уже забетонировали территорию и завезли модули, где будут работать пограничники и таможенники. Также постепенно на КПП завозится новая мебель, устанавливаются шлагбаумы, настраивается освещение и заканчивается подготовка пешеходных зон.

В Александровке в это время уже почти закончили земляные работы, а также расставлены опоры для установки электричества. Следующий шаг – это бурение скважин. Чтобы обеспечить КПП технической водой.

ИСТОЧНИК KP.RU