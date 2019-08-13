Спасатели ДНР помогли расчистить русло реки Кальмиус

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-13T12:35:11+03:00

С начала месяца Кальмиус переживает тяжелую экологическую ситуацию, связанную с загрязнением воды химическими элементами, а также замором рыбы

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В Донецке спасатели МЧС ДНР помогли администрации города расчистить русло реки Кальмиус. Они убрали опавшие ветки и деревья, которые остались после сильного дождя 9 августа. Об этом сегодня сообщили в оперативной ежедневной сводке пресс-службы спасательного ведомства Республики.

— 12 августа в Донецке, в Буденовском районе, в поселке городского типа Ларино спасатели МЧС ДНР оказали помощь администрации города в очистке реки Кальмиус от упавших веток и деревьев, — говорится в сообщении, — Спасатели государственного пожарно-спасательного отряда города Донецка совместно со спасателями регионального ситуационного центра извлекли из русла руки 12 деревьев.

Напомним, что опавшие ветки деревьев – это не единственная беда реки.

— По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища требованиям СанПиН по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1.5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2.5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс лактозоположительной кишечной палочки составляет 7 миллионов на один дециметр кубический (при норме не больше пяти тысяч), — рассказали о результатах исследования в государственном санитарно-эпидемиологической службе.

ИСТОЧНИК KP.RU