2019-08-13T11:47:03+03:00
Политика

Пушилин напомнил о необходимости возмездия украинским преступникам за обстрел Зугрэса

Хочется верить, что военные преступники Украины будут наказаны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пушилин пообещал, что преступления не останутся безнаказанными. Фото: ДАНПушилин пообещал, что преступления не останутся безнаказанными. Фото: ДАН
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Военное преступление в Зугрэсе в августе 2014 года не должно оставаться безнаказанным. Об этом сегодня завил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Тринадцатое августа 2014 года. Этот день отмечен черным цветом в летописи Донецкой Народной Республики. Пять лет назад украинские бомбардировщики расстреляли Зугрэс. Мишенью стали мирные жители, которые отдыхали на одном из местных пляжей, — отметил Пушилин. — Боль от этой страшной трагедии неугасима. Это чудовищное военное преступление Украины не должно остаться безнаказанным.

Напомним, что 13 августа 2014 года Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по Зургэсу. Огнем ВСУ были убиты по разным подсчетам около двух десятков людей, среди них трое детей, возрастом 3 года, 5 и 16 лет. Впоследствии на городском пляже был открыт мемориал погибшим

ИСТОЧНИК KP.RU

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